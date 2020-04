Besoin de Wallons pour des études en ligne autour du coronavirus

Marius Gilbert, est un nom que nous sommes nombreux à avoir découvert avec cette pandémie. C'est ce chercheur, épidémiologiste qui, chaque jour à 11H30 communique les chiffres liés au Coronavirus en Belgique.

Dans son fil d'actualité Twitter, Marius Gilbert a relayé un appel de l'université d'Anvers qui tente de quantifier l'effet du confinement. Les chercheurs manquent de réponses francophones pour compléter leur panel.

Si vous voulez participer à cette étude, ça prend 2 minutes. Une nouvelle vague de formulaires est accessible ce mardi 7 avril de 10 à 22H.

Plus le nombre de belges confinés et travaillant à domicile (avec leurs enfants à la maison? ailleurs?) donnera des indications sur son quotidien à un moment précis, plus les experts pourront mieux évaluer l'évolution de la courbe du corona belge.

De son côté, Sciensano lance une enquête de santé COVID-19 pour en évaluer l’impact sur notre santé, sur l’utilisation des services de santé et sur nos habitudes de vie. Vous avez là quelques jours, clôture de la récolte des résultats le 9 avril.