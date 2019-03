Besoin d'une bonne crème hydratante pour les mains ? Rien de tel que de la faire soi-même !

La peau sensible de nos mains est la première victime des agressions extérieures. Pour retrouver des mains douces et prévenir l’apparition de sensations inconfortables, il est nécessaire d'appliquer une bonne crème hydratante et réparatrice pour nourrir la peau abîmée... Et quoi de mieux que de la fabriquer soi-même ? En mode 100 % naturel ! En plus c'est facile, rapide et efficace.