Bernard van Orley, le Léonard de Vinci belge à découvrir en famille à Bozar

Bernard van Orley, vous ne le connaissez pas forcément. Pourtant, c'est une des grandes figures de la Renaissance flamande. Il peignait des tableaux religieux, concevait des tapisseries et des vitraux et était à la tête d'un des plus grands ateliers de son époque. Dans le cadre de l'année Bruegel, Bozar propose une grande exposition autour de ce touche à tout de génie, véritable Léonard de Vinci belge, à découvrir lors de parcours familiaux.

Si vous cherchez une chouette activité à faire avec les enfants durant ces vacances de Pâques, rdv à Bozar pour les visites famille de l'exposition Bernard van Orley. Avec l'aide d'un guide, plongez-vous dans les toiles, les vitraux et les tapisseries du XVIe siècle. Une visite interactive grâce au matériel didactique emmenée par le guide dans son petit caddie. Vous serez tour à tour interpelés, choyés ou challengés par votre hôte et participerez aux activités ludiques et éducatives destinées à toute la famille !

Un passage presque secret

Pour ces visites famille, cerise sur le gâteau, la porte d'accès au souterrain qui conduit du Bozar au Palais du Coudenberg restera exceptionnellement ouverte. L'occasion de poursuivre la visite vers un autre joyau bruxellois.

Dates des visites : 6.04, 10.04, 17.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05 & 25.05 de 14h30 à 16h

Prix : 8 € (tarif unique enfant et adulte)

Inscription obligatoire via le site de Bozar.