Beaucoup d'enfants iront à l'école en pyjama aujourd'hui - Hainaut matin - 12/03/2020 Non pas parce qu’ils n’ont pas eu le temps de s’habiller suite à une panne de réveil. Avec leurs professeurs, ils passeront la journée en pyjama pour soutenir l'ASBL Take Off. Donatien D’Hoop, directeur de l’ASBL, que fait Take Off ?