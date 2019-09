Battice : L'Atelier Constant-Berger

Vous possédez quelques pommiers ou poiriers et vous ne savez que faire de vos fruits ? L’Atelier Constant Berger de Battice vous propose de les presser pour vous !

C’est le bon plan !

Cela vous évite de les laisser pourrir et vous permet d’en profiter tout au long de l’année car vous pouvez choisir de reprendre votre jus en bouteille ou en bib de 3 ou 5 litres.

Qui trouve-t-on à l’origine de ce projet ?

Adeline Constant et Léandre Berger se rencontrent à l’issue de leurs études en gestion à HEC-Liège. Ils décident de partir voyager une année autour du monde et se rendent compte de l’or qu’ils ont entre les mains. Car chez les Constant, la production de peket est une vraie histoire familiale avec l’Espérance commerciale de Montegnée qui produit depuis 5 générations le “doré de Montegnée” dans des bouteilles en grès. C’est donc à l’autre bout du monde que tous deux se rendent compte qu’une histoire familiale si riche ne court pas les rues et faire perdurer les traditions de leur région est un challenge qu’ils veulent relever. A leur retour, ils se lancent dans l’Aventure !

Pour ces jeunes diplômés HEC, c’est un autre métier à apprendre

Léandre découvre les secrets à la distillation au Musée du Genièvre et entame alors une formation en distillation à Hasselt. Il apprend à distiller toutes les matières fermentescibles et rêve de produire non seulement du Genièvre, mais des eaux-de-vie, du whisky, etc.

De son côté, Adeline réfléchit au concept à développer. Le couple veut réinventer la micro-distillerie. Dans la tradition des bouilleurs de cru, ils veulent rendre la distillation accessible à tous en mettant leur savoir-faire et leurs machines à disposition. Leur objectif : permettre à des professionnels et surtout à des particuliers de produire leur propre alcool. “Faire soi-même” permet à chacun de rendre compte du processus et d’en apprécier d’autant plus le produit. Leur mantra est : “boire moins mais boire mieux !”.

Toute une philosophie de vie…

Adeline aime la vie, les défis et veut consacrer son énergie débordante à apporter sa goutte d'eau pour la Planète.

Léandre aime manger, rire et s'émouvoir. Son diplôme de distillation sous le bras, il a envie de vous permettre de redécouvrir son terroir !

Et enfin, Pierre-Henri aime son Pays de Herve et a grandi au milieu des paysages bocagers et ne demande qu’à valoriser vos fruits en délicieux jus, cidres et eaux-de-vie.

Pour fabriquer du genièvre il faut du grain, ils ne se sont pas limités à cela ?

Passionnés par l’alimentation saine et respectueuse de l’environnement, Adeline et Léandre cherchent à valoriser des produits locaux cultivés dans une optique de durabilité. C’est ainsi qu’ils font la rencontre de l'ASBL Diversifruits dont le but est de promouvoir la production de fruits provenant de vergers hautes tiges. A leur tour, Adeline et Léandre se donnent comme objectif d'encourager cette arboriculture vertueuse. Ils décident alors d'ouvrir un centre de transformation de fruits hautes tiges qui comprend un pressoir, une cidrerie et une distillerie.

Pourquoi se tourner vers des arbres hautes tiges ?

Pour plusieurs raisons dont d’abord la diversité et la richesse des saveurs car un arbre haute tige puise ses nutriments plus profondément dans le sol, ce qui apporte plus des parfums différents aux fruits. Ensuite, d’un point de vue environnemental, l’arbre haute tige a toute sa place dans une meilleure gestion du réchauffement climatique car il permet de baisser la température dans un verger. Un arbre non seulement réfléchit le rayonnement solaire (environ 20 %), mais aussi refroidit activement en évaporant de l’eau. Donc, une personne s’asseyant sous un arbre se sent bien et avec une sensation de fraîcheur, alors qu’une personne s’asseyant sous un parasol reçoit la chaleur des lieux voisins plus chauds.

C’est ainsi qu’ils se sont lancés…

Et le jeune couple enrichit l'équipe en s'entourant de Pierre-Henri Jennotte, jeune agronome de presque 30 ans qui devient le responsable de production ! Leur projet s’étale sur trois phases :

— Septembre 2019 - Ouverture du pressoir, janvier 2020 et ouverture de la distillerie et enfin fin 2020 verra l’ouverture de la cidrerie.

Comment les choses se passent-elles si j’ai trop de fruits ?

Vous les apportez sur place et puis l’opération se déroulera sur trois jours pour vous restituer un délicieux jus trouble.

JOUR 1 - Dépôt des fruits le dimanche (10h - 18h) ou le jeudi (12h - 20h) en saison.

JOUR 2 - Pressage des fruits après les avoir triés et retiré les fruits abîmés et pourris. Les fruits sont ensuite lavés et brossés avant d’être pressés.

Ensuite arrive l’opération du flash-pasteurisons avant la mise en cuves de décantation. Cela permet d’éliminer tous les composants qui pourraient altérer son goût et sa conservation.

Le jus s’améliore et son goût se complexifie. Il en résulte un jus délicieux, légèrement trouble.

JOUR 3 - Le jus décanté est pasteurisé à nouveau pour la mise en bouteilles (de type " fraîcheur ") ou en bag-in-box (3l et 5l).

Dernière info ?

Adeline et Léandre achètent vos fruits provenant de vergers hautes tiges pour réaliser leurs jus, cidres et eaux-de-vie. Vous avez trop de prunes, mirabelles, reines Claude, pommes, poires ou coings, pensez à leur apporter.

Et si vous voulez planter un verger, n’hésitez pas à prendre contact avec un des partenaires de nos amis sur le site DIversifruits qui vous aidera et vous guidera dans votre choix.

Au-delà du pressage de vos propres fruits, nos amis fabriquent aussi des jus à leur propre marque que vous pouvez acheter directement chez eux.

L’Atelier Constant-Berger

Rue de Herve 102b

4651 BATTICE

+32 497 84 58 92

Irène Brône