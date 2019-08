Barvaux-sur-Ourthe : Le Forum de la Mobilité fête son 20e anniversaire

En 1999, feu Yves-Marie Renard, Echevin de la Mobilité à Durbuy à l’époque, a créé l’ASBL Forum de la Mobilité en collaboration avec le TEC Namur-Luxembourg en vue de permettre aux personnes à mobilité réduite (PMR) de retrouver une autonomie dans leurs déplacements. Le secteur de prises en charge octroyé par le TEC, initialement délimité aux arrondissements de Marche et Bastogne, s’est étendu en 2001 à différentes communes liégeoises (Hamoir, Ouffet, Ferrières, Comblain, Tinlot, Aywaille, Anthisnes, Clavier et Sprimont) grâce à un partenariat avec le TEC Liège-Verviers. Fin 2013, l’ASBL élargissait à nouveau sa zone de prise en charge pour couvrir aujourd’hui, la presque totalité de la Province du Luxembourg et les différentes communes liégeoises. Au fil des ans, l’ASBL s’est professionnalisée dans le transport des personnes à mobilité réduite mais elle est aussi devenue un partenaire incontournable de la Ville de Durbuy. En effet, en plus de l’organisation des transports pour personnes à mobilité réduite, l’ASBL Forum de la Mobilité a été choisie pour s’occuper de la planification des transports PROXIBUS de la commune de Durbuy ainsi que des navettes. C’est en regroupant ces différents services de transports de la commune qu’est née l’idée, en 2003, de créer une Centrale de Mobilité. Depuis cette date, l’ASBL Forum de la Mobilité gère les plannings des bus de la commune en plus des siens. Ayant ainsi une connaissance de toutes les disponibilités des véhicules, elle peut les mettre à disposition de groupes, d’écoles,… pour différents types de transports. L’équipe de réceptionnistes renseigne également les personnes sur tous les services existants en plus des horaires des lignes TEC, etc. Depuis 2014, l’ASBL Forum de la Mobilité participe aussi à un projet pilote " FlexiTEC " initié par le TEC Namur-Luxembourg et la région Wallonne. Il s’agit de la mise en place d’un service de porte à point (arrêt TEC ou gare), ouvert à tous, dans différentes communes. L’ASBL Forum de la Mobilité s’occupe de l’organisation de ce nouveau service sur les communes de Durbuy, Hotton, Paliseul et Arlon.