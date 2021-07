Barbecue : 3 expériences insolites à faire en Belgique

Prenez les commandes du bateau et profitez d'un apéro sur l'eau ! Situé à Neufchâteau, ces petits navires vous attendent pour un apéro ou un barbecue. L'équipe s'occupe de tout ! Ce petit bateau peut accueillir jusqu'à huit personnes vous attend sur le lac de Robertville. Plusieurs formules à partir de 27,5 euros par personne + frais fixes de 135 euros (comprenant la location, l’assurance et le nettoyage). Toutes les infos ici !

Deux barbecues fixes sont à disposition du public d’avril à octobre. 20 euros pour la location de l’emplacement et vous recevrez une table et deux bancs.

Paiement et réservation à l’avance. L’arrivée à l’emplacement se fait entre 11h et 12h et se termine au plus tard à 18h. Prix: 20 euros pour une grille pour 20 personnes.