Barbara Minneci, cavalière belge médaillée, nous parle de handicap à travers le film "Intouchable" - © Tous droits réservés

C'est pas du cinéma : Barbara Minneci - Le handicap au cinéma ! - 22/10/2020 Barbara Minneci est cavalière émérite, elle a déjà participé deux fois aux jeux paralympiques. Elle monte en amazone, une particularité dans le milieu. Elle est en chaise roulante, ces membres inférieures ne fonctionnent plus correctement suite à des traitements pour soigner un cancer. Barbara a choisi le film Intouchables. Elle nous explique être une fan d’Omar Sy et d’avoir choisi ce film à cause de lui… mais elle relève également les points qui sont proches de sa propre histoire. Elles nous parlera de la percpetion des sensations, de la relation aux autres... "C'est pas du cinéma" est un podcast qui donne la voix aux personnes en situation de handicap. Dans leur représentation dans la fiction et les médias en général : quelles approches, quels chemins empruntent les cinéastes, les réalisateurs pour nous parler du handicap ? Le font-ils de manière réaliste ? Surhumaine ou misérabiliste ? Ces démarches sonnent-elles justes aux yeux des personnes concernées ? Écoutons comment les personnes handicapées se projettent dans les oeuvres audiovisuelles contemporaines. Au fil des épisodes, sur base d’extraits de films choisis, essayons de comprendre comment les grands thèmes de notre société qui se dit ‘normale’ se conjuguent avec cette autre normalité. Production exécutif, narration et reportage : Audry Hantson Mixage sonore et musique originale : Michaël Dubois