Axelle Red publie un nouveau single extrait de son album "Exil" !

Il aura fallu 4 ans à Axelle Red pour donner une véritable suite à l'album "Rouge Ardent" !

Après une parenthèse avec un album de reprises acoustiques de ses propres chansons ("The songs"), notre compatriote est revenue le mois dernier avec son nouvel album "Exil".

Vous avez déjà pu en découvir "Who's gonna help you" sur Vivacité, le nouveau single extrait de l'album s'intitule "Signe ton nom" et ravira tous les amateurs de ballades romantiques.

Axelle Red interprètera ce titre en concert à Bruxelles le 02/06 à l'Ancienne Belgique, mais en attendant, découvrez "Signe ton nom" ci-dessus ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !