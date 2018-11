Awans: Au mondial de la confiture !

La confiture sur la tartine est un incontournable de nos petits-déjeuners mais dans les rayons des grandes surfaces, vous retrouvez le meilleur et le pire. Je vous emmène découvrir le meilleur avec les confitures de Célinette qui se sont distingués au Mondial de la Confiture 2018.



Et tout cela se passe près de chez nous…

Plus précisément à Waroux (Awans) dans un quartier résidentiel. C’est là qu’habite la grand-mère de Céline et seule dans une grande maison, elle permet à Céline et son mari Anthony de préparer leurs confitures dans le vaste garage qu’ils ont complément aménagé selon les normes de l’AFSCA.

Comment est née l’envie de faire des confitures ?

Durant quelques années, notre couple a travaillé en Espagne où ils tenaient un bar belge. Il arrivait souvent qu’en fin de journée, les producteurs locaux leur apporte des fruits qu’ils ne pouvaient pas vendre. Ils ont commencé à les transformer en confitures et lorsqu’ils revenaient en Belgique, ils en ramenaient pour leurs parents et amis. Et puis un jour, monsieur bébé s’est annoncé et ils ont décidé de rentrer chez nous.

Mais il fallait trouver du travail…

Exactement et c’est là, qu’il y a 2 ans, est née l’idée de confectionner des confitures et de les vendre. Mais ces confitures, nos deux passionnés les préparent à l’ancienne. En fait, ils cuisent les confitures dans de petites bassines à confiture en cuivre avec des fruits frais, de saison et souvent locaux. Ils y ajoutent du sucre et des épices, suivant les recettes, et c’est tout ! Pas d’additifs ni de colorants. Juste un peu de patience et dans le pot vous trouvez un produit sain à manger presque sans modération.

Cette façon de travailler est-elle originale ?

Elle est même unique en Belgique et c’est ce procédé qui évite de devoir ajouter des gélifiants industriels ou de l’acide citrique. Leurs confitures sont composées uniquement de fruits frais, de sucre et de jus de citron. Rien que du bon !

Mais il y a une cerise sur le gâteau !

Nos amis se sont présentés au mondial de la confiture : Confituriade 2018 dont le thème était la fraise. Céline et Anthony ont terminé 11 e (et donc premiers belges) avec une confiture traditionnelle aux fraises de Wépion et une plus originale aux fraises, mûres et violettes. Ils sont évidemment prêts à se représenter l’année prochaine à ce concours qui réunit la crème de la crème des confituriers.

Les confitures de Célinette, ce sont des goûts traditionnels et d’autres plus originaux ?

Confiture poire pirate avec des conférences de chez nous, de la vanille de Tahiti grand cru (médaillée d’or), la banane orientale avec de la banane, citron et fleur d’oranger, la citron-menthe, duo de pêches ou encore la confiture de Noël avec des oranges, butternut et noix !

Confitures de Célinette

Rue du domaine de Waroux

4340 Awans

0496 51 34 26

www.confiturescelinette.com



Adresses des points de vente

• Wattitude :

Rue Souverain Pont 7 // Liège

• Les Halles :

Rue Charles Magnette // Liège

• Sobelvin

Rue Diguette 18 // Angleur

• Plaisir Di Vin :

Rue Joseph Wauters 25 // Waremme

Rue des brasseurs 5 // Huy

• Brasserie C

Impasse des Ursulines 14 // Liège

• La Mère Berthe

Rue de Stavelot 5 // Liège

• L'instant Terroir

Rue haute 44 // Visé

• Pepinster Primeurs

Place Ferrer 1 // Soumagne

• Stassen vin

Place Albert 1er // Aubel

• Le primeur de Stexhe

Voie de l’Ardenne 86 // Embourg

• L’épicerie

Rue de Barchon 59 // Blegny

• Tartines et Chocolat

Route du Condroz // Liège

• L’artisan du café

Grand route 132 // Verlaine

• Vrac in Box

Rue de la station 32 // Ans

• Juliette

Rue des Guillemins 109 // Liège

Fromagerie Straet

Crapaurue, 27 // Verviers

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC :

https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et

jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.