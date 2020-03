Avortement tardif : "C'est un travail très schizophrénique!"

Alors que les discussions reprennent à la Chambre par rapport à l’avortement jusqu’à 18 semaines, le personnel médical parle d’acte pénible pour les soignants. Il faut tenir compte de la pénibilité ? L’avortement à 18 semaines est toujours en débat à la Chambre. Actuellement autorisé jusqu’à 12 semaines chez nous, ce délai pourrait être allongé. Si on sait que deux partis y sont fermement opposés, le personnel médical s’exprime aussi dans L’Echo ce matin en expliquant ne pas avoir la formation nécessaire pour pratiquer des avortements tardifs et qu’il s’agit en plus d’un acte pénible pour les soignants. Faut-il tenir compte de la pénibilité d’un avortement pour le personnel médical ? L'expert du débat : Dr Manigart - Gynécologue et responsable du planning familial du CHU Saint-Pierre à Bruxelles

"Le personnel médical est suffisamment formé" Les avis étaient partagés chez nos auditeurs ce matin : Pour Muriel de Verviers, il ne faut pas tenir compte de la pénibilité : "Je trouve que le personnel soignant est fortement formé à tout maintenant. Moi qui travaille en soins palliatifs, je me retrouve dans des situations où je mets en jeu mon état physique et psychologique. Oui, c'est vrai que c'est dur mais tous les services sont durs maintenant. Surtout en travaillant dans un secteur comme celui-là et nous le savions à l'avance. Il faut penser à se mettre un peu de l'autre côté de la barrière en se disant qu'il y a le patient aussi. 18 semaines c'est terrible, déjà 4, 5, 6 c'est terrible d'attendre jusque-là dans certains cas comme par exemple dans un cas de viol. […] Le personnel soignant doit surtout être là pour le patient". Le soignant n'est pas toujours la personne la mieux placée pour tuer un enfant

"Je veux que le personnel médical ait le choix de le faire ou pas!" À Liège, Henny ne partage pas le même avis que Muriel. Pour elle c'est important que le soignant fasse ses propres choix : "Il faut en tenir compte ! Celui qui doit le faire, c'est son travail et il n'est pas toujours la personne la mieux placée pour tuer un enfant qui est encore bien vivant. Ce n'est plus une boulette qu'on enlève, c'est un enfant ! Je ne vois pas pourquoi on doit imposer cette action à un personnel. Je veux que le personnel médical ait le choix de le faire ou pas".

Avortement - © Nenov - Getty Images/iStockphoto

"Il existe deux méthodes pour l'avortement tardif et notre pays n'est pas formé pour la deuxième!" Docteur Manigart, gynécologue et responsable du planning familial du CHU Saint-Pierre à Bruxelles, est intervenu en tant qu'expert sur notre antenne : "Il y a deux manières de pratiquer un avortement tardif. La première, c'est la méthode qu'on appelle chirurgicale et qui se fait en salle d'opération sous anesthésie. Pour cette méthode, personne à ma connaissance n'est formé en Belgique. Dans ce cas-là, il faudra aller se former dans d'autres pays ou faire venir des experts ici pour nous former. La deuxième, c'est la méthode qu'on appelle médicale. Elle consiste à provoquer un accouchement. Cette dernière est déjà pratiquée dans les différents hôpitaux pour les interruptions médicales de grossesse. Pour celle-ci, les personnels médicaux soignants sont formés".

Avortement tardif : "C'est un travail très schizophrénique!" - © FangXiaNuo - Getty Images

Quant à la question de la pénibilité, le Docteur Manigart poursuit : "Je pense que c'est pénible. Il faut savoir que pour nous qui sommes aussi obstétriciens et qui mettons aussi des bébés au monde, c'est un travail très schizophrénique ! À un moment, nous mettons un bébé au monde et à un autre moment, nous interrompons une grossesse. Mais je pense que c'est notre devoir en tant que soignants de prendre soin des gens dans leurs différents moments de la vie. Ce sont, bien sûr, des choses difficiles à faire mais nous n'obligerons personne à le faire et donc seuls les gens qui considèrent que c'est leur devoir le feront. Je pense qu'il faut respecter la clause de conscience et qu'on ne doit obliger personne à faire ce genre d'acte. Ce ne serait bénéfique ni pour le patient ni pour le soignant".