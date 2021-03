Avec " Tant pis " pour toi, tant mieux pour moi, Jean-Luc Fonck se confie sur un ton très particulier

Jean-Luc Fonck qui a soufflé une bougie de plus ces derniers jours, rappelle d’entrée de jeu dans le 8/9 que l’on ne se rend pas compte qu’il n’y a pas que la personne qui fête son anniversaire mais aussi les pieds, les mains et les oreilles qui ont le même âge que nous. " Qui souhaite un bon anniversaire aux oreilles ? Personne " poursuit notre artiste. Voilà qui annonce sans aucun doute une chanson sur un ton très particulier. " Pour les personnes qui veulent jouer le morceau à la maison la partition se joue avec un seul accord sur un ton mi mineur, mi majeur et il n’y a que ceux qui connaissent la musique qui comprendront cela " précise notre artiste.

Comme toujours, l’artiste à égalé les auditeurs et téléspectateurs avec sa composition Tant pis et c’est tant mieux pour les auditeurs et pour l'invitée du 8/9 Bénédicte Deprez qui annonce des lives et des duos "exceptionnels" pour la Belgian Music Night.

Tant pis est une chanson qui nous fait songer aux rêves un peu fous que nous faisons. Certains ont parfois plus de chances que d’autres, mais est-ce bien la réalité ? Réponse avec Jean-luc Fonck qui devait insérer dans sa composition les mots soleil, œuf, Horeca et crocodile d’après les mots imposés par les auditeurs dans le Kidivrai de la semaine.