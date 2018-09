Avec son projet Handigamer, il propose des manettes sur-mesure pour tous les handicaps 

Rendre les jeux vidéo accessibles à tous, c'est l'objectif de David Combarieu. Avec le projet HandiGamer, il fabrique des manettes sur-mesure pour tous les handicaps. Il raconte.

Il existe des jeux vidéo pour tous les goûts mais pas pour tout le monde. C'est le constat du gamer et ingénieur David Combarieu. Son but ? Les rendre accessibles à tous.

"Tous les matériels de jeux vidéo, les consoles, les manettes sont conçus de manière uniforme dans le monde entier, donc elles sont faites pour les gens qui ont deux mains et dix doigts qui bougent", constate-t-il. "Or, il y a quand même un bon pourcentage de la population qui n’est pas dans ce cas-là."

Le jeu vidéo pour tous

Avec son projet "HandiGamer", il veut ainsi rendre accessible les jeux vidéo aux personnes handicapées. Pour cela, il a confectionné un certain nombre de manettes personnalisées et adaptées à chaque handicap.

Cette idée lui est venue en voyant son beau-fils lui même handicapé et n’ayant pas accès aux jeux vidéo. "Un besoin familial", précise David Combarieu. "Pour Théo, il s’agissait de faire des boutons plus gros et accessibles parce qu’il a une paralysie des doigts donc il ne peut pas atteindre les petits boutons et les gâchettes arrières de la manette".

En voyant que cela pouvait fonctionner, David Combarieu a voulu élargir son choix de manettes. "Les besoins en termes de handicaps sont aussi variés que les personnes sont différentes. (...) C’est jouer avec une seule main, jouer avec la bouche, jouer avec les pieds, le contrôle vocal."

Un produit encore difficile à mettre en place

En plus des manettes sur-mesure, David développe également plusieurs prototypes destinés aux personnes lourdement handicapés. Il a notamment fait des essais sur une personne tétraplégique à 100 %. Le seul obstacle pour lui, et il n’est pas des moindres, c’est que les produits réalisés sont encore peu accessibles car ils sont chers et longs à réaliser. "Nous, aujourd’hui, tout ce qu’on a fait, c’est vraiment artisanal."

À terme, cet ingénieur espère donc pouvoir donner accès plus facilement à ses manettes sur-mesure.