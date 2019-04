Avec Jean-Pierre Marielle disparaît l'une des plus célèbres voix du cinéma français

Sa voix chaude et caverneuse était une des plus célèbres du cinéma français : Jean-Pierre Marielle est décédé hier à l’âge de 87 ans. Sa carrière s’étale sur plus d’un demi-siècle, au cinéma comme au théâtre. Sa silhouette altière, sa moustache, son regard malicieux restent dans toutes les mémoires.

Sans aucun doute et pour des milliers de spectateurs, son personnage le plus célèbre, c’est celui de Monsieur Henri, représentant de commerce, vendeur de parapluie qui se rêve artiste-peintre dans "Les galettes de Pont-Aven", un film truculent, paillard de Joel Seria, qui date de 1975, et qui serait impossible à tourner dans notre époque du "politiquement correct". Mais Marielle n’avait peur d’aucune extravagance, d’aucune audace dans ses rôles. Parce qu’il était un vrai acteur de composition, et qu’il a créé d’ailleurs les pièces de beaucoup d’auteurs modernes au théâtre.