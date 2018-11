Avec 12 ans d'avance, la Suède réussit sa transition énergétique !

Taxe carbone, énergies renouvelables, réduction des gaz à effet de serre... La Suède est en train de réussir sa transition énergétique. Avec 12 ans d’avance.

La Suède est en passe de réussir sa transition énergétique. Et avec 12 ans d’avance! En effet, fin 2018, le pays devrait théoriquement atteindre les objectifs de transition énergétique émis pour l’an 2030.

En 2015, lors de la 70ème Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre suédois Stefan Löfven déclarait: "La Suède fera le nécessaire pour devenir l'une des premières nations au monde à ne plus utiliser d’énergies fossiles et pour ne plus émettre de gaz à effet de serre, à partir de 2050".

Le pays amorce ainsi un véritable changement dans sa façon de produire des énergies, tout en réduisant considérablement ses émissions de gaz à effet de serre.

Et les chiffres sont parlants: la Suède présente la transition énergétique la plus avancée de l’Union européenne avec 54% d’énergies renouvelables.

Des projets concrets

Plus concrètement, en 3 ans, 3.681 projets de construction d’éoliennes ont été lancés et ils seront terminés avant décembre 2018.

La Suède a également été le premier pays au monde, avec la Finlande, à introduire une taxe carbone dès 1991. Cette fiscalité verte a ainsi pénalisé les combustibles fossiles et soutenu les bioénergies.

De plus, cette taxation a également permis de verdir durablement les secteurs du chauffage. La Suède a aussi introduit, en juillet 2018, des taux d’obligation de réduction de l’empreinte carbone des carburants.

Enfin, le gouvernement et les investisseurs se sont associés pour multiplier les chantiers visant à mobiliser les énergies renouvelables. L’objectif: obtenir les 7.506 mégawatts de capacité énergétique manquants.

Sources : "RTBF - Tendance" - "BRUT"