Avant ses dates belges, Pascal Obispo nous retrace son parcours en interview!

Quand on est jeune, on absorbe en partie ce qui va être votre personnalité. Jusqu'à 13 ans j'étais à Bordeaux. La musique pour moi, c'était les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier. Quand je suis arrivé à Rennes en 78, j'avais 13 ans. Je bascule à l'adolescence. A l'adolescence, on est en réaction contre notre famille et la musique qu'on a écouté quand on était petit.

Avant ses dates belges, Pascal Obispo nous retrace son parcours! - © Tous droits réservés

A la fin des années 90, Pascal enchaîne les tubes pour lui et pour les autres, de Florent Pagny aux 10 commandements :

Ca a duré pendant 7/8 ans. C'était fou. Je recevais les classements radios. Une semaine, j'avais 12 titres, pour moi et pour les autres, classés dans un Top 50.

A ce moment-là, on ne voit plus rien. On est dans un TGV. On travaille. On ne voit plus les gens autour. On est dans un monde à part. On passe à côté de beaucoup de choses. Autour de vous se forme un état d'esprit. Ca arrange tout le monde que vous continuiez mais vous devenez sans le vouloir une personne à abattre.

Vous retrouverez aussi dans l'interview ci-dessus Pascal qui évoque quelques unes de ses collaborations : Céline Dion, Michel Delpech, Calogero, Line Renaud et Maurane pour laquelle il a composé deux chansons.