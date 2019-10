Aux grands maux d'automne et d'hiver, les meilleurs remèdes au naturel !

En automne tout comme en hiver, il est conseillé de boire de l’eau tiède ou chaude . Cette méthode n’est pas forcément du goût de tous, mais il est possible de varier les plaisirs en agrémentant vos breuvages de diverses plantes. À chaque plante ses bienfaits.

Le thé vert, de manière générale, constitue un soutien de choix pour contrer les effets du froid . Riche en antioxydants , il permet d’éviter les baisses de régime et réchauffe votre corps à coup sûr.

Optez donc pour les tisanes naturelles votre meilleur allié coupe-froid...

On ne le dira jamais assez, les plantes peuvent faire des miracles en automne et en hiver. Profitez ainsi de leurs vertus naturelles pour renforcer vos défenses immunitaires et vous réchauffer par la même occasion.

En saison fraiche, les boissons chaudes sont vos véritables alliées. Ainsi, le thym, le romarin, le sureau, la cannelle, ou encore les clous de girofle, consommés en tisane, vous permettront d’échapper aux principaux virus de l’hiver à condition d’en consommer deux fois par jour et ce, sur deux voire trois semaines.

Les vertus des plantes

le thym : doté de propriétés antiseptiques puissantes, le thym lutte efficacement contre le refroidissement

le romarin : grâce à ses vertus fortifiantes, le romarin soulage les douleurs musculaires et combat les éventuelles toux.

le sureau : une plante médicinale très présente dans la nature et depuis longtemps très sollicitée pour combattre les refroidissements.

la cannelle : doté de qualités antibactériennes et stimulantes, la cannelle est un incontournable pour éviter les infections.

les clous de girofle : grâce à leur pouvoir désinfectant, les clous de girofle protègent des infections.

la cardamome : épice indienne, blanche, verte ou noire, la cardamone a une action tonique et stimulante.

Pensez aussi à l’origan (ou la sarriette), le citron (désinfectant) et le gingembre.

Pour optimisez les bienfaits de vos tisanes, procurez-vous celles-ci en magasin bio - optez pour des infusions tisanes labellisées agriculture Biologique.

A votre bonne santé !