Aux Francos de Spa cette année, il y aura aussi Christophe Maé, Typh Barrow et Cali

Christophe Maé est de retour! Depuis plus de 10 ans, il enchaîne les tubes : On s’attache, Il est où le bonheur, Belle demoiselle...

2020 sera aussi l'année du retour à Spa de Typh Barrow. Avec Replace et Doesn't really matter, son nouvel album Aloha est entré directement n°1 des ventes, et ses concerts se multiplient et affichent systématiquement complet!

Après ses premiers concerts en piano-voix à Spa en 2014 dans le cadre des Bars en Folies, la voici cette année en tête d’affiche. Un concert immanquable.