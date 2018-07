Auteur du tube de l'été 2002, Las Ketchup se dissout après une prestation exécrable pour l'Espagne au Concours Eurovision 2006 !

Originaire de Cordoue, Las Ketchup est à la base un groupe de pop et de flamenco composé des soeurs Munoz.

En 2002, Lola, Pilar & Lucia sortent "Aserejé", une chanson qui raconte l’histoire d’un dénommé Diego qui a ses habitudes dans une boîte de nuit. A chaque fois que celui-ci débarque sur la piste, le DJ lui lance sa chanson préférée qui est " Rapper’s Delight " du groupe Sugarhill Gang dont les paroles originales en anglais sont les suivantes :

"i said a hip hop the hippie the hippie

to the hip hip hop, a you dont stop

the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie

to the rhythm of the boogie, the beat” (à revoir ci-dessous)

Elles furent transformées par Las Ketchup dans une version "yaourt espagnol" qui donne à peu près ceci :

" Aserejé, ja, dejé, dejebe tu dejebe[re] sebiounouba majabi [tu]an de bugui an de buididipí "

Aidé par une chorégraphie simplissime qui se danse hélas encore aujourd'hui, le morceau devient le tube international de l'été 2002 et nous a malgré nous poursuivi jusqu'aux fêtes de fin d'années puisqu'elles en sortirent même une version de Noël avec les grelots de circonstance !

Fort de ce succès, le groupe sera sélectionné 4 ans plus tard pour représenter l'Espagne au Concours Eurovision de la chanson en 2006 avec leur catastrophique "Un Blodymary" à revoir ci-dessous !

Le titre se hissera péniblement à la 21ème place du concours et le groupe ne remettra jamais de ce fiasco : en 2007 ils se séparent définitivement pour le plus grand bonheur de nos oreilles !