Aubel : Partez à la découverte du livre des délicieuses recettes de Valérie Mostert

Chaque mercredi je vous emmène à la rencontre d’un producteur local qui fait des merveilles. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir une passionnée de la cuisine et de la terre qui nous transmet ses secrets, entre autres, dans son dernier livre « Cuisine de la Terre, les 4 saisons ».

Pourquoi vous arrêter à ce livre précisément ?

D’abord, Valérie est bien de chez nous puisqu’elle habite à Aubel et puis son concept qui combine le potager, la nutrition et la bio gastronomie au quotidien m’a séduit car il est à la portée de toutes et tous. En cuisine, Valérie se base sur la qualité et la vaste biodiversité des aliments à notre portée et cela, que vous ayez ou non un potager. Notre passionnée vous donne toutes les pistes et adresses où vous pourrez trouver de bons produits et vous montre comment les cuisiner de façon à les sublimer.

Valérie Mostert est formatrice en biogastronomie et permaculture. Revenue en région liégeoise après avoir fait la découverte de différents modes alimentaires en parcourant le monde, Valérie Mostert a décidé de partager sa passion pour la terre et son savoir-faire culinaire à travers des conférences et autres formations ou ateliers culinaires.

Tout le monde ne peut pas passer beaucoup de temps en cuisine…

C’est un autre aspect de la cuisine de Valérie qui vous apprend à réaliser des recettes rapides, saines et savoureuses à partager avec plaisir et convivialité.

Tous les produits qu’elle utilise sont biologiques, de saison et majoritairement locaux.

Son livre décline des recettes

Cuisine de la Terre-Les 4 saisons vous invite à changer vos habitudes alimentaires en douceur, sans dépenser plus et avec un minimum d’organisation.

Vous y trouverez 50 préparations culinaires simples et rapides pour vous aider à gagner du temps au quotidien, ainsi que 100 recettes variées et réellement savoureuses.

J’ai adoré feuilleter ce livre en me promettant d’y revenir régulièrement car Valérie y décline sa philosophie, ses conseils santé à propos des produits laitiers, des acides gras, de la bonne santé de vos intestins, des sucres naturels… Et viennent ensuite ses recettes pour les différents repas en fonction des saisons.

Tout cela ne va-t-il pas exploser mon budget ?

Pas du tout car Valérie vous propose de passer au bio pour pas un sou de plus ! Si vous disposez d’un coin de jardin, elle va vous initier à la permaculture qui vous permettra de cultiver vos propres légumes et vous apportera une alimentation saine. Comme elle aime le répéter, elle souhaite que chacun prenne soin de soi, des autres et de la terre !

Pour en découvrir plus sur Valérie, sa philosophie et ses livres, rendez-vous sur https://www.cuisinedelaterre.be