Au revoir et merci Fabrice! VivaCité est en deuil...

C'est avec une profonde tristesse que VivaCité a appris le décès de Fabrice Vilain, notre collègue technicien de Mons.

Fabrice avait commencé sa carrière à Charleroi avant de rejoindre les studios de Mons. Avec ses doigts de magicien, il mettait en ondes les journaux et les émissions régionales du Hainaut. Le week-end, quand il ne veillait pas au bon déroulement de nos émissions sportives en gardant un œil sur les matchs de Naples, il s'assurait que tout roule sur les chemins du Beau Vélo.

Mais Fabrice était bien plus qu'un collègue, il incarnait la sagesse, l’humanité et la gentillesse. Drôle et discret à la fois, bienveillant à toute épreuve... Sa sagesse va beaucoup nous manquer. Ses éclats de rire résonneront à tout jamais dans la zone technique de Viva for Life.

Les équipes et la direction de VivaCité présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Fabrice et ont une pensée particulière pour l’ensemble de ses collègues de Mons et à toutes les équipes qui côtoyaient Fabrice au quotidien depuis de nombreuses années.