Claudio Capéo dans Le Tip Top

© RTBF Samedi matin, Claudio Capéo vous emmène en Italie grâce à son nouvel album Penso a te. Un opus où il reprend de grands standards italiens de Paolo Conte, Eros Ramazotti, Zucchero ou Richard Cocciante. Il vous présente cet hymne à ses racines dans Le Tip Top (10h30-13h). Le Tip Top, samedi 10h30-13h Découvrez le classement Tip Top

Au programme de La grande forme

© Portra ehf Ce lundi 3 mai, c’est la Journée mondiale du Soleil ! L’occasion pour l’équipe de La grande forme de recevoir Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l’Université de Mons-Hainaut pour nous parler des bienfaits du soleil pour notre moral ! Le toucher est le 1er sens que l’être humain acquiert et le dernier à le quitter. Pourtant, en moyenne, on estime que nos seniors n’ont droit qu’à 10 secondes de contacts physiques par jour dans les maisons de repos. Ce manque d’instant d’humanité peut être dévastateur. Sébastien Vanden Berghe, thérapeute du toucher, tente d’apaiser, de guérir et de venir en aide aux seniors. Il sera avec nous dans l’émission mardi pour vous expliquer en quoi consiste son métier d’une grande humanité ! L’oreille absolue est-elle innée ou acquise ? Est-ce vraiment un atout pour ceux qui en disposent ? Décryptez les mystères de l’oreille absolue le mercredi 5 mai grâce au spécialiste ORL, le Dr Nawara ! La grande forme, du lundi au vendredi 13h-14h La page de l’émission

Grandeur nature à Ragnies

© RTBF Samedi, Grandeur nature vous emmène du côté de Thuin à la découverte du petit village de Ragnies. Plus Beau Village de Wallonie, Ragnies s’étend tout le long du ruisseau du Marais, ce qui lui confère une faune et une flore très riche. Au programme : découverte de fermes, promenade dans les bois, golf et visite de la distillerie de Biercée. Grandeur nature, samedi 16h-18h + d’info

Axelle Red invitée d’On n’a pas fini d’en parler

© rtbf Ce vendredi (18h-19h30), Sébastien Pierret et Patrick Weber accueillent Axelle Red pour dérouler avec eux le fil de l’actu de la semaine. Au sommaire de l’émission : le portrait d’Ursula Von Der Leyen, les 100 premiers jours de Joe Biden, la mode des baskets, l’aération, une clé pour le déconfinement ? On n’a pas fini d’en parler, vendredi 18h-19h30 La page de l’émission

Serge reçoit Didier Barbelivien sur Viva+ !

© RTBF Ce jeudi, Serge Vanhaelewyn reçoit Didier Barbelivien sur Viva+, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus populaires de notre chanson française. Il évoquera une inattendue galerie de souvenirs et d’anecdotes. Johnny Hallyday, Julio Iglesias, Claude François, Julien Clerc, Eric Charden, Michel Delpech, Gilbert Bécaud, Michel Sardou ou Christophe : autant d’artistes qui ont croisé sa route et avec lesquels il a partagé l’amour des mots et de la musique. Rendez-vous ce jeudi à 11h, sur Viva+ ! J’écoute Viva +