Au programme de VivaCité et de Viva+

Bientôt Halloween ! Et qui dit Halloween dit… potirons ! Samedi dès 8h30, Candice vous propose des recettes à base de ce légume que l’on consomme en soupe , purée, gratin, tarte, tourte, confiture... Mais il n’y a pas que les potirons, il y a les citrouilles, potimarrons, pâtissons, butternuts… toutes ces variétés de courge dont c’est la pleine saison.

Un week-end de 3 jours, c’est 3 fois plus de Yes week-end ! Et les personnalités seront nombreuses pour ce début des vacances d'automne :

Pascal Obispo , samedi, pour son nouvel album, France, qui sort le vendredi 29 octobre. A la fin des années ’90, il compose un album pour France Gall, qui lui refuse les chansons (Chanter, Sa raison d’être, Tu trouveras …), qui seront alors interprétées par d’autres comme Florent Pagny ou Natasha St-Pier. Pascal s’est réapproprié ces titres et en propose d’autres, restés inédits à l’époque.

Clémentine Célarié , samedi également, pour son passage au Théatre de Mons.

Patrick Sébastien , lundi, à l'occasion de la présentation de son émission Le Plus Grand Cabaret sur la scène de Forest National le 9 décembre.

, lundi, à l’occasion de la présentation de son émission Le Plus Grand Cabaret sur la scène de Forest National le 9 décembre. Vianney, lundi. Avec Thomas Leridez et Bruno Tummers, il retrace sa carrière démarrée en 2015 avec Pas là. Depuis, il y a eu des duos avec Gims ou Boulevard des Airs, de nombreux albums, les Enfoirés et des chansons pour Kendji ou Bruel. La version deluxe de son dernier album N’attendons pas sort ce 19 novembre avec plusieurs titres inédits.

Et pour vous accompagner dans ce long week-end, on parlera aussi spectacles, cinéma, jardin, bouquins, podcast...sans oublier bien sûr les meilleurs moments de l'antenne de VivaCité de ces derniers jours.

Yes week-end, samedi, dimanche et lundi de 15h-18h