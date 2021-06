Ce qu'il ne faut pas manquer ce week-end et cette semaine sur VivaCité, votre radio complicité :

L’Euro de foot

© Tous droits réservés Et c’est parti pour l’Euro de foot, avec ce vendredi 11 juin, le match Turquie-Italie à suivre sur VivaCité. Retrouvez tous les jours David Houdret, Pascal Scimè et leurs consultants dès 18h pour des émissions Complètement foot ! Vous avez la parole au 070/23 33 23, par SMS au 3063 (0,50€ le message) ou via Twitter : #CFootRTBF. Sur VivaCité, suivez aussi les Diables Rouges (12/06 contre la Turquie - 17/06 contre le Danemark et 21/06 contre la Finlande), les matches incontournables et les rencontres à partir des 8èmes de finale. Toutes les autres compétitions seront diffusées sur Vivasport en DAB+. la page de l’émission

En cuisine : les mélanges d’épices

© Tous droits réservés Pensez aux épices pour donner un supplément de saveur à vos plats. On utilise souvent des mélanges tout prêts, mais pourquoi ne pas essayer le " fait maison " ? Samedi dans En cuisine (8h30-10h30), Candice et Pierre vous expliquent les bases des curry, tandoori, satay, ras el hanout etc. Un peu de ceci, une pincée de cela… pour des recettes uniques et délicieuses. Les mélanges de Candice En cuisine, samedi 8h30-10h30

Clara Luciani dans Le Tip Top

© Tous droits réservés Clara Luciani est votre invitée sur VivaCité ! Elle vous présente son nouvel album, Cœur, qui vient de sortir, trois ans après Sainte-Victoire. Un 2ème album teinté de funk et de disco, que Clara a voulu le plus dansant possible, comme en témoigne Le reste, le 1er single. On croise aussi sur cet album Julien Doré en duo ! Cœur de Clara Luciani sera l’album de votre été. Le Tip Top, samedi 10h30-13h

L’échappée belge en Rhône-Alpes

© Tous droits réservés Le vélo et le tourisme de proximité sont les grands gagnants du confinement. Forts de ce constat, le Beau Vélo de RAVeL s’échappe en France, la destination proche et préférée des Belges ! Ce samedi (16h-18h), Adrien Joveneau et Cécile Djunga parcourront la région Rhône-Alpes à vélo, sur la ViaRhôna, un itinéraire cyclable s’étendant sur 800 km. En pleine nature, le duo vous promet un séjour dépaysant. L’échappée belge, samedi 16h-18h

Frédéric Waseige, invité des Enfants de choeur

© Tous droits réservés Ça y est, c’est l’Euro ! L’invité de la joyeuse troupe des Enfants de choeur dimanche (9h-10h30) est un authentique amoureux du ballon rond. Après l’avoir pratiqué au plus haut niveau en Belgique, au FC Liège et à la Gantoise notamment, il en est aujourd’hui l’un des commentateurs les plus avertis… Un avant-goût de l’émission Les enfants de chœur, dimanche 9h-10h30

La grande forme

© Tous droits réservés On s’est tous un jour posé la question de savoir ce que signifiait tel ou tel rêve. De tout temps, l’Homme s’est toujours intéressé aux rêves et à leur interprétation. Aujourd’hui encore, les rêves intriguent les scientifiques. Le rêve permettrait une certaine régulation émotionnelle mais également de décharger des tensions et frustrations. Le jeudi 17 juin dans l’émission, un expert vous aidera à décrypter vos rêves… La page de l’émission La grande forme, lundi à vendredi 13h-14h, cette semaine avec Fanny Rochez

Sur Viva+

© Tous droits réservés L’Olympia côté coulisses Lundi, Serge Van Haelewijn reçoit entre 11h et midi, Emmanuel Bonini, pour le livre Je les ai tous vus débuter – 30 ans dans les coulisses de l’Olympia écrit avec Doudou Morizot, régisseur de l’Olympia. Doudou a vu les stars internationales s'y produire : Liza Minnelli, les Beatles, Frank Sinatra... Et presque toutes les vedettes hexagonales y faire leurs débuts : Aznavour, Brel, Brassens, Dalida, Claude François, Hallyday, Polnareff... Autant de noms qui ont brillé au fronton du 28 boulevard des Capucines... mais pas toujours par leur comportement. De fait, Doudou distribue lauriers et coups de griffes… En voilà des histoires à raconter ! J’écoute Viva+ Un interview à suivre le lundi 14 juin de 11h à midi