Au programme de VivaCité ce week-end et cette semaine

Ce qu'il ne faut pas manquer ce week-end et cette semaine sur VivaCité, votre radio complicité :

On n’a pas fini d’en parler

© RTBF Ce vendredi (18h-19h30), le grand témoin de l’émission pour commenter l’actu de la semaine est Marcel Javaux, ancien arbitre de football. Il sera question du port du voile suite au jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles qui estime que la STIB n’a pas à appliquer le principe de neutralité exclusive. On parlera aussi des examens dans l’enseignement inférieur, de la vie en tournoi du Grand Chelem, du Street Art et du portrait de Naomi Osaka, 2ème mondiale qui a jeté l’éponge à Roland-Garros. On n’a pas fini d’en parler, ce vendredi 18h-19h30

Glaces et sorbets dans En cuisine

© rtbf Le beau temps arrive, quoi de mieux qu’une bonne glace ou sorbet (dessert glacé sans lait) maison ? Samedi (8h30-10h30), Candice Kother vous livre ses recettes et astuces pour bien les réussir. Et vous verrez, ce n’est pas très compliqué… En cuisine, samedi 8h30-10h30 Glace au caramel beurre salé

L’Échappée belge

© rtbf Le vélo et le tourisme de proximité sont les grands gagnants du confinement. Forts de ce constat, le Beau Vélo de RAVeL s’est échappé en France, la destination proche et préférée des Belges ! Durant les 3 premières semaines de juin, Adrien Joveneau vous emmène à la découverte de différentes régions avec ses invités : direction les châteaux de la Loire avec Déborah François, Cécile Djunga pédalera sur la Via-Rhôna et Bernard Yerles arpentera la Bretagne… 1ère ce samedi, à suivre dès 16h. L’Échappée belge, samedi 16h-18h + d’infos

Fanny Gillard dans Les enfants de chœur

© MARTIN GODFROID L’invitée de ce dimanche (9h-10h30) en connaît un rayon question musique ! Et c’est peu de le dire puisque cette voix de Classic 21 est aussi chanteuse et est devenue l’un des visages les plus rock de la RTBF avec son émission Tempo sur La Trois. Fanny Gillard vient secouer un peu nos Enfants de chœur emmenés par Michaël Pachen : Stacy Star, Manon Lepomme, Christophe Bourdon et Fabian LeCastel. Les enfants de chœur, dimanche 9h-10h30 Un avant-goût de l’émission

La grande forme

© rtbf Boire plus d’une canette de soda par jour est néfaste pour votre foie. En Belgique, la NASH – maladie du foie gras – touche 3 à 5% de la population. Le problème c’est qu’il s‘agit d’une maladie silencieuse, sans réel symptôme. Mais comment savoir si on est concerné ? Et comment prendre soin de son foie pour éviter d’en arriver là ? Le point avec un hépatologue le jeudi 10 juin. Les autres sujets de la semaine : la maladie de Verneuil, la fatigue, le bien-être et la santé du pied. La grande forme, lundi à vendredi 13h-14h

L’Euro sur VivaCité

© Tous droits réservés Après un dernier match de préparation pour nos Diables contre la Croatie dimanche, à suivre sur VivaCité, place à l’Euro du 11 juin au 11 juillet. David Houdret et Pascal Scimè prendront leurs quartiers dans le nouveau studio Média de Mons pour des émissions Complètement foot (18h-19h30) au cœur de l’Euro ! Sur VivaCité, suivez aussi la rencontre d’ouverture, tous les matches des Diables Rouges et les rencontres à partir des 8èmes de finale. Toutes les autres rencontres seront diffusées sur le canal DAB + avec les commentaires de la télévision. L’Euro sur la RTBF