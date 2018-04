AU PROGRAMME "Complètement Foot": horaire avancé à 14H et duel de Sportings!

Rendez-vous donc ce dimanche 29 avril 2018, attention, de 14H à 17H (!) avec David HOUDRET, Pascal SCIME et Joachim MUNUNGA.



Nous sommes a mi-parcours de ces PO1 et le suspens reste entier! Le titre reste à confirmer pour le Club de Bruges, dès vendredi, en déplacement à Genk à 20h30! Presque tous les matches de PO2 se joueront samedi soir, pour permettre peut-être aux leaders des 2 groupes d'asseoir leur domination. Pour Zulte-Waregem à Mouscron et pour Lokeren à Eupen. Attention, dimanche "Complètement Foot" est avancé et commencera dès 14H pour se terminer à 17H (avec David HOUDRET, Pascal SCIME et notre consultant Joachim MUNUNGA)! Pour laisser la place au "duel de Sportings", Anderlecht-Charleroi à 18H et au déplacement du Standard à Gand, 20h30.