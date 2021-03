Anja, entrepreneuse et maman de 33 ans, est élue Miss Allemagne dans un concept réinventé

Au contraire des standards de concours de miss comme en Belgique ou en France, l’Allemagne a misé sur une refonte de celui-ci et l’a rebaptisé Empowering Authentic Women.

Après avoir essuyé des critiques sur l’organisation sexiste et archaïque d’une telle cérémonie, l’Allemagne a remanié celui-ci pour la première fois en 2020 rappelle Het Laatste Nieuws. Fini donc le défilé en maillot de bain, ainsi que les restrictions de taille et d’âge. Désormais, toutes les femmes âgées de 18 à 39 ans sont acceptées et c’est le parcours de vie qui prévaut sur l’apparence physique.

L’engagement et la personnalité sont en effet les critères principaux pour être élue Miss Germany par un jury dans lequel les hommes ne sont plus en majorité. Les candidates doivent prouver "qu’elles ont un objectif clair en tête et qu’elles sont engagées pour un avenir meilleur" assure l’organisation. On recensait ainsi cette année une femme combattant la discrimination des femmes en surpoids, une ancienne témoin de Jéhovah, ou encore une victime d’agression sexuelle ajoute le quotidien néerlandophone.