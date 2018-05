Attention talent, découvrez vite la chanteuse belge Ozya !

Découverte dans la saison 4 de The Voice France dans l'équipe de Florent Pagny puis volée par Mika, cette chanteuse bruxelloise débarque avec un premier projet personnel sous le pseudonyme "Ozya".

Influencée très tôt par des artistes anglo-saxons comme Portishead, Bjork ou encore Jeff Buckley, elle tente sa chance en envoyant une démo via Facebook à Tim Bran, le producteur de London Grammar.

Il aura fallu 48h pour que ce dernier réponde positivement et que leur collaboration débute autour du projet Ozya.

Le résultat est un premier single intitulé "Would you remember me", un titre intense perché en apesanteur quelque part entre Lana Del Rey et London Grammar justement.

Ozya est à découvrir d'urgence tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !