Attention scoop ! Les Spice Girls se reforment !

On était sans nouvelles des 5 chanteuses depuis leur reformation épisodique pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Cela faisait déjà quelques jours que des rumeurs de reformation circulaient sur le web !

C'est désormais officiel, les Spice Girls se reforment au grand complet !

Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie C, Melanie Brown et Geri Halliwell on annoncé travailler ensemble sur de nouveaux projets !

Elles se sont retrouvées pour la première fois depuis 6 ans vendredi dernier et se sont dit bouleversées par l'intérêt que suscitait encore aujourd'hui les Spice Girls aux quatre coins du globe !

On attend avec impatience l'arrivée d'un nouveau single !