Attention aux faux comptes VivaCité sur les réseaux sociaux: voici quelques astuces pour les repérer

De nombreux auditeurs nous ont rapporté des messages envoyés par des faux comptes de VivaCité vous faisant croire d'avoir gagner un concours. Voici les manières de les détecter. Les faux comptes aux noms de personnalités et d'institutions sur les réseaux sociaux sont malheureusement légion pour tenter de pirater des informations personnelles et vous soutirer de l'argent. Votre radio complicité ne déroge pas à la règle. Nous le déplorons et tentons au maximum de les faire supprimer en les signalant à Facebook. Pour évitez de tomber dans le piège, nous avons jugé utile de vous donner quelques conseils pour remarquer qu'un faux compte VivaCité tente de vous escroquer.

La première règle : l'auteur

Rien qu'en analysant l'auteur d'un message qui vous est destiné, vous remarquerez rapidement si vous avez affaire à un faux compte. Il n'y a qu'une seule page officielle VivaCité sur Facebook, ou Instagram. Dans les deux cas, la mention qui justifie que vous correspondez avec notre page officielle, ou avec une personnalité, de la RTBF par exemple est le petit 'V' dans un rond bleu à côté du nom (exemple ci-dessous). Cette marque signifie qu'il s'agit de notre page officielle VivaCité (facebook.com/Vivacite). Il y a toutefois des pages connexes, à savoir celles d'une émission par exemple comme Le 8/9 - VivaCité RTBF ou des pages de nos antennes régionales comme Liège - VivaCité RTBF. Dans tous les cas, il y aura la mention VivaCité RTBF signalée. Si elle n'y est pas, cela signifie que le compte n'est pas géré par les employés de VivaCité. Plus facile encore à repérer, des faux comptes circulent également non pas sous une page mais sous un profil 'Viva' ou 'VivaCité', comme s'il s'agissait d'un profil d'une personne auquel est directement rattachée une adresse email, comme votre propre profil sur Facebook. VivaCité ne possède pas de profil, uniquement une page, que vous pouvez 'liker'. Si 'VivaCité' ne vous demande pas à liker sa page mais vous demande en ami, comme on peut le faire entre des profil sur Facebook, alors il s'agit d'un faux compte. Jetez également un oeil à l'url (l'adresse web de la page), la seule correcte est https://www.facebook.com/Vivacite.

Le contenu

Si vous rencontrez des difficultés à définir si la page ou le profil qui vous contacte est un pirate, vous distinguerez aisément si le contenu de son message qu'il vous envoie est légitime. Généralement, on vous fait croire que vous avez gagné un lot dans un de nos concours. Or, jamais VivaCité ne vous contactera par les réseaux sociaux pour vous prévenir d'un possible gain. Nous demandons toujours vos coordonnées telles que numéro de téléphone et adresse mail, pas votre profil Facebook ou Instagram. Réfléchissez aussi bien : si vous n'avez pas participé à l'un de nos concours récemment, méfiez-vous. D'ailleurs, l'escroc qui se cache derrière ces messages vous incite à cliquer sur un lien qui n'est valable qu'un certain temps. Ne cliquez jamais sur un tel lien car c'est en cliquant qu'un fichier se téléchargera illégalement sur votre ordinateur ou smartphone et capturera vos données. Les liens que nous vous envoyons par message comportent toujours une url : rtbf.be au début, suivie parfois de slash '/'

Signalez le profil ou la page pirate

Si vous constatez et avez le moindre doute quant à un message de la part de VivaCité. Contactez la messagerie de la page Facebook officielle. N'hésitez pas à signaler le compte à Facebook. Comme l'exemple ci-dessous, cliquez sur les trois petits points à droite du profil, puis sur "Trouver de l'aide ou signaler un profil" et mentionnez "Faux compte" dans les motifs.

