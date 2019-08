Attention à la capnocytophaga canimorsus, une bactérie rare !

Selon le média anglais, ce genre de réaction ne se produit qu'une seule fois sur un million lorsqu'une plaie ouverte est en contact avec la salive d'un chien. On dit toujours que le chien est le meilleur ami de l'homme. Avec cette information, est-ce toujours vrai ce matin ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Xavier Ramboux, vétérinaire à la clinique du Bois de Bouges à Namur. Pour lui, il n'y a pas de quoi s'alarmer : "Le problème n'est pas tellement chez le chien. Le principe de lécher un membre qui est infecté ou qui a une plaie, c'est un bon principe de base. La salive est un peu un antibiotique naturel qui nettoie la plaie donc le principe n'est pas mauvais. Évidemment, il faut prendre en compte l'état sanitaire de la bouche de l'animal. Si la bouche est infectée, c'est autre chose. De plus, c'est la répétition du léchage qui est surtout l'élément négatif. Ce qui engendre des mauvaises bactéries, la gangrène, septicémie... À mon avis, ce n'est pas le chien qui est dangereux mais le non suivi médical de la personne qui est dangereux".

Ce matin, sur le site internet Slate.fr, on découvre l'existence de la capnocytophaga canimorsus, une bactérie rare que l'on retrouve notamment dans la salive du chien. Marie Trainer en a fait les frais ! Alors qu'elle s'était blessée au bras, son chien a léché la plaie. C'est la salive de l'animal qui aurait provoqué l'apparition de la bactérie engendrant une nécrose au niveau des mains et des jambes.

Faut-il éviter ou non le léchage ?

Selon Xavier Ramboux, tout dépend du contexte : "C'est plutôt positif mais, bien souvent, ce n'est pas contrôlable. Maintenant, si vous êtes diabétique, ce n'est pas une bonne idée mais si vous êtes un enfant, un adolescent, fondamentalement, il n'y a pas de risque. Ce sont les règles d'hygiènes. Le risque est infîme si vous êtes en bon état immunitaire. Maintenant, si on a une plaie, on la nettoie et on la protège".

L'animal ne serait donc pas en cause...

