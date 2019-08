Attention à l'heure à laquelle vous passez à table !

L'heure du souper peut-elle affecter notre santé ? Il s'agit d'une étude menée par des chercheurs espagnols sur des patients atteints du cancer du sein ou de la prostate.

Selon ces chercheurs espagnols, manger tard, augmenterait le risque d'avoir le cancer de la prostate pour les hommes et le cancer du sein pour les femmes. L'heure du souper a-t-elle vraiment un impact sur notre santé ? Faut-il paniquer ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Serge Pieters, Président honoraire des diététiciens. Selon lui, il ne faut pas oublier que l'étude a été réalisée en Espagne, ce qui a énormément d'importance pour les résultats : "Il ne faut pas oublier qu'elle a été faite à Barcelone et que les Espagnols ont tendance à manger bien après nous, vers 22h. De plus, la cuisine espagnole, même si elle est savoureuse, elle est quand même très grasse et difficile à digérer. Ce qui ne laisse pas un délai entre le moment où ils mangent et le moment où ils vont dormir".

Il n'y a pas que l'heure à laquelle on mange qui est primordial mais aussi ce que nous consommons : "Il faut essayer de voir la qualité et la quantité de ce qui est consommé. Avoir des repas légers qui vont contenir des protéines, des produits laitiers et également des féculents, sans que ça soit trop gras, trop lourd et copieux, ça permet d'avoir des nuits faciles et d'avoir moins de désordre dans notre métabolisme comparé à ceux qui vont avoir tendance à faire de gros repas le soir".

D'autres faits sont déjà connus : "Ce qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est qu'effectivement, quand on a un délai trop court et quand on va au lit tard, on a tendance à augmenter les risques d'obésité, de diabète et évidemment d'autres pathologies cardiovasculaires".

Pour découvrir l'étude complète, c'est par ici : https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/sante/detail_l-heure-du-souper-peut-elle-affecter-la-sante?id=9979100