Atteint d’Alzheimer, il tombe à nouveau amoureux et épouse sa femme pour la deuxième fois

C’est une belle histoire d’amour qu’a vécue ce couple du Connecticut aux Etats-Unis. Au cours d’une cérémonie émouvante, ils se sont dit oui pour la deuxième fois.

Peter, 56 ans, est un américain diagnostiqué d’un Alzheimer précoce. Il fait partie des 10% de personnes qui contractent la maladie entre l’âge de 30 et 60 ans et a commencé à perdre tous les souvenirs de sa vie avec sa femme, leur premier baiser, leur premier restaurant et même leur mariage et leur lune de miel.

Alors un jour où il passait une soirée à deux, il s’est tourné vers elle et lui a demandé si elle voudrait bien l’épouser. Lisa est attristée de la situation, elle crée de nouveaux souvenirs avec lui mais leurs 12 ans passés ensemble s’envolent et disparaissent, elle ne peut pas discuter de leur histoire avec lui.

La première fois qu’il a oublié qui était sa femme, ils étaient en voyage dans une maison de location à Rhode Island, une escapade qu’ils faisaient très souvent ensemble pour respirer l’air de la mer. Il s’est mis à faire le tour de la maison pour montrer à Lisa où il habitait, il était nerveux comme pour un premier rendez-vous.

Le 12 décembre 2020, alors qu’ils sont en train de regarder la série "New Girl", une scène de mariage a beaucoup ému Lisa qui a versé quelques larmes. Peter l’a vu et lui a dit : "Faisons-le. Marions-nous", avec un grand sourire sur le visage explique Lisa à CNN. Elle en a été très émue bien sûr : "C’était tellement touchant pour moi. Il est tombé amoureux de moi deux fois."

Après hésitation, Lisa a accepté de renouveler ses vœux avec Peter et de créer encore un beau souvenir avec lui. Mais il fallait faire les choses bien alors le 26 avril, ils se sont remariés avec l’aide d’un spécialiste de la démence qui a présidé la cérémonie.

Pour Lisa, c’était un moment extraordinaire : "C’était tellement parfait. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur jour. C’était tellement magique. Je ne me souviens pas l’avoir vu si heureux pendant si longtemps. Il était si heureux." Une très belle vidéo de la cérémonie a été réalisée pour cette occasion.

Une belle histoire qui nous met quand même la larme à l’œil.