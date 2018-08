Ath et sa célèbre Ducasse !

C’est une tarte préparée avec des petits pains secs, des amandes, vanille, sucre, macarons cassés, lait et des œufs et chaque famille a sa préparation. C’est une tradition bien ancrée à Ath. Et la tarte en se consomme qu’en période de Ducasse.

Armelle et notre chef Jean-Philippe Watteyne vont y déguster la tarte, la tarte à masteilles (ou mastelles) qui se déguste traditionnellement le samedi après le combat entre David et Goliath.

Aujourd'hui, les Ambassadeurs vont nous parler d'Ath ! Et ça tombe bien parce que, ce week-end, c’est la Ducasse ! Un rendez-vous INCONTOURNABLE pour tous les Athois et athoises d’origine !

Comment vont se dérouler les festivités ce week-end ?

Il va y avoir beaucoup de monde ! Un petit conseil : allez-y en train. La gare est à 500 mètres de la Grand Place !

Quel est le programme ?

Ouverture des festivités dès vendredi. À 15 h : Sortie du géant Tirant. 16h Esplanade : concours de Tir à l’arc. 22h30 : Grand feu avec la brûlage des marronnes de Goliath. Après avoir défilé en ville, les porteurs du géant boutent le feu aux pantalons gigantesques rembourrés de paille (sur le site de l'Esplanade).

Mais c’est surtout samedi que les choses sérieuses commencent !

- À 12h, la ducasse démarre officiellement au son du carillon. La plus grosse cloche, la Julienne, est actionnée manuellement par 4 sonneurs.

- Vers 15h : les Athois se retrouvent alors pour les " Vêpres Gouyasse", le mariage de Goliath. Le géant va affronter le berger David dans un combat légendaire !

Si le Berger remporte le combat, les géants entament leur danse traditionnelle. La tarte à masteilles, la spécialité qui se déguste dans toutes les familles à cette occasion.



Et le dimanche ? Le dimanche à 9h45, c’est le cortège folklorique avec ses huit chars allégoriques et ses sept géants, qui parcourt la ville au milieu de la foule. Magnifique ! À Ath, les géants sont portés par un seul homme. Leur poids varie entre 115 et 130 kilos. Les porteurs se relayent le long du parcours. Le cheval Bayard pèse plus de 630 kilos. Il danse et se cabre à plusieurs endroits. Il est porté par 16 hommes.

Et tout ça, ça donne sacrément soif ! Pour vous désaltérer, il ne vous reste plus qu’à déguster la Gouyasse, produite par La Brasserie des Légendes. C’est la bière emblématique d’Ath. Gouyasse signifie Goliath en patois.

Retrouvez l'émission des Ambassadeurs dédiée à Ath ce samedi à 17h10 sur La Une ou sur Auvio !