Astrophysicien de génie, icône de la pop culture … Qui était Stephen Hawking ?

Il était l’un des scientifiques les plus célèbres au monde. Retour sur la vie de Stephen Hawking, mort le 14 mars 2018.

" C’était un grand scientifique et un homme extraordinaire, dont le travail vivra encore de nombreuses années, ont écrit ses enfants Lucy, Robert et Tim en annonçant la mort de Stephen Hawking le 14 mars 2018.

En 1959, à 17 ans, Stephen Hawking entame des études de sciences physiques à l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, où il est né. Trois années plus tard, il part étudier la cosmologie à l’université de Cambridge, où il commence une thèse sur la relativité générale.

Malgré le handicap, des travaux scientifiques reconnus

À 21 ans, on lui diagnostique la maladie de Charcot: une dégénérescence des neurones moteurs conduisant à la paralysie. Les médecins ne lui donnent pas plus de deux ou trois ans à vivre. Mais Stephen Hawking déjoue leurs pronostics. Il continue ses études et ses travaux, qui sont remarqués. À trente-deux ans, il devient le plus jeune membre de la Royal Society, la prestigieuse académie des sciences britannique.

À 43 ans, il perd définitivement l'usage de la parole. Il communiquera désormais via un ordinateur et un synthétiseur vocal. Malgré l’aggravation de sa paralysie, il publie, à 46 ans, " Une brève histoire du temps ", qui se vendra à plus de dix millions d’exemplaires. Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique, il explique les plus grands principes de la cosmologie, comme le Big Bang ou la théorie des cordes.

Stephen Hawking pensait qu’il faudrait quitter la Terre d’ici à 2600. Il prônait plus d’investissement dans l’espace, afin de " chercher des planètes alternatives où nous pourrions habiter ". Selon lui : " Nous allons bientôt manquer d’espace sur Terre. Et nous devons dépasser les limites technologiques qui nous empêchent aujourd’hui de vivre ailleurs dans l’Univers. " Une fascination pour l’espace qui le poussera à effectuer, à 65 ans, un vol en apesanteur à bord d’un avion spécialement aménagé.

Une popularité qui dépasse les frontières de la communauté scientifique

Bien qu’il refuse de se considérer " un génie comme Einstein ", Hawking estime qu’il correspond " à un stéréotype d’un génie handicapé ", et attribue sa célébrité à son handicap : " Les gens sont fascinés par le contraste entre ma fragilité physique et l’étendue des sujets que j’étudie. "

ll devient une icône de la pop culture. Il apparaît ainsi dans plusieurs séries, comme les Simpsons ou Star Trek. En 2015, l’acteur Eddie Reymane remporte l’Oscar du meilleur acteur pour son incarnation de Stephen Hawking dans le film, " Une merveilleuse histoire du temps ".