Assainir son intérieur au naturel...

S’il ne faut en retenir qu’une pour désinfecter du sol au plafond, c’est bien celle-ci et ça tombe bien, car elle est très commune donc beaucoup de gens possèdent ce basique aux propriétés antiseptiques et antibactériennes qui agit en profondeur. En plus, son parfum doux désodorise sans polluer l’intérieur. La bonne idée : en mélanger 30 gouttes avec 1 litre de vinaigre d’alcool et appliquer à l’éponge.

En plus de désodoriser, elle désinfecte et incarne le cauchemar des virus, champignons, parasites et microbes grâce à son pouvoir d’antibactérien majeur. Pour désinfecter une surface, vous pouvez imprégner un linge d’un mélange composé de 1 cuillère à soupe de borax, 3 grandes cuillères d’eau chaude et 4 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.

L’irremplaçable vinaigre blanc...

C’est un désinfectant puissant pour de nombreuses surfaces (sauf le bois et la pierre) et à très bon prix quand on sait qu’il nettoie, décape, détartre et débouche également. Vous pouvez l’utiliser seul sur une éponge ou dans le micro-ondes en faisant chauffer pendant 4 minutes à la température la plus élevée un bol avec 125 ml de vinaigre blanc et 250 ml d’eau. Laissez reposer 15 minutes et essuyez rapidement. Vous pouvez aussi saupoudrer généreusement du sel sur une planche, laisser poser 5 minutes et rincer avec du vinaigre. Enfin pour un frigo vide, mais branché, vous pouvez le faire bouillir et le verser dans un saladier qui ira dans ledit réfrigérateur pendant quelques heures avant d’essuyer.