ASMR et relaxation : Sandra nous explique cette méthode de relaxation grâce aux sons

Insomnie ou incapacité à lâcher prise au moment de dormir ? Sandra, une jeune youtubeuse française évoque l’ASMR, une méthode de relaxation qui permettrait d’être plus apaisé au moment de fermer les yeux.

Une voix qui chuchote, des tapotements… Le cadre est posé pour débuter la séance d’ASMR (pour "Autonomous Sensory Meridian Response", comprenez "Réponse autonome du méridien sensoriel"). À l’instar de la méditation ou de la sophrologie, la méthode de relaxation est très populaire sur Internet. L’ASMR propose donc de se détendre grâce aux sons qui déclenchent un "état de bien-être, de lâcher-prise". "On va donc créer des sons avec des objets qui nous entourent", explique Sandra, youtubeuse française qui s’est lancée dans l’ASMR.



Pour Sandra, l’aventure a débuté en 2015, alors qu’elle souffrait d’insomnies. La jeune femme part à la recherche de méthodes de relaxation sur son portable et découvre des vidéos, en anglais, d’ASMR. Sandra essaye et se réveille le lendemain sans se souvenir du moment où elle a réussi à trouver le sommeil. Elle décide alors de lancer sa chaîne Youtube en 2015. "Il n’y avait pas beaucoup de vidéos ASMR en français à l’époque, donc j’avais vraiment envie de mettre ma pierre à l’édifice", confie-t-elle.



Casser la solitude nocturne



Pour Sandra, le véritable intérêt des vidéos ASMR réside dans cette capacité à "casser cette solitude que l’on a la nuit quand on n’arrive pas à dormir, quand on est stressé". Elle estime, par ailleurs, qu’il est "très important" de pouvoir proposer une présence aux personnes qui consomment ce genre de vidéos.