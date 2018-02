Arrivée probable du chargeur sans fil d'Apple...

Annoncé en septembre 2017, le tapis de recharge AirPower n'a plus été évoqué par la marque à la pomme depuis. Mais selon de nouvelles rumeurs, son lancement serait imminent.

Le site TheApplePost annonce en effet que le produit pourrait être commercialisé fin mars, et coïnciderait avec la sortie du nouveau boitier de transport des écouteurs sans fil AirPods.

L'AirPower permettra de charger jusqu'à trois produits en même temps, même si les produits compatibles sont encore rares chez Apple. Ainsi, seuls l'iPhone X, l'iPhone 8 et 8 plus et la nouvelle Apple Watch (Series 3) pourront tirer profit de cette recharge sans fil. Quant aux écouteurs AirPods, il faudra donc repasser à la caisse pour s'offrir un boitier compatible (le boitier actuel coute 69 euros). Celui livré de base avec les écouteurs ne se recharge qu'avec un câble Lightning.

Le lancement de l'AirPower sera également l'occasion d'en savoir plus sur ce nouveau produit, dont le prix devrait être bien plus élevé que la moyenne des autres chargeurs Qi (une ancienne rumeur annonçait un prix aux alentours des 200 dollars). Quant à la puissance, la technologie Qi permet d'atteindre les 15 watts, mais les iPhone ne peuvent aller que jusque 7,5 watts. Il faudra donc attendre plusieurs tests pour savoir quelle sera la vitesse de recharge d'un iPhone.

