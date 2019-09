Arrêtez le sport, prenez des bains !

Grâce à ses vertus relaxantes et purifiantes, le bain permettrait même de combattre la dépression. C’est du moins ce qu'avance une récente étude scientifique... Prendre un bain chaud plusieurs fois par semaine permettrait (comme le sport/l'activité physique, voire plus encore) d’éviter les symptômes dépressifs, qui nous terrassent particulièrement pendant l’hiver.

Une question de température corporelle

Sur une période de huit semaines, les scientifiques de l’université de Fribourg en Allemagne ont ciblé leur étude sur une quarantaine de personnes atteintes de dépression. Deux fois par semaine, un groupe été prié de faire environ 45 minutes d’aérobic pendant que l’autre était plongé dans un bain à 40 degrés pendant environ trente minutes, puis enveloppé dans des couvertures et des bouillottes pendant vingt minutes supplémentaires.

Résultat : les cobayes barbotant régulièrement dans leur baignoire ont constaté une baisse significative de leurs symptômes dépressifs. Bien plus que ceux soumis à l’exercice physique.

Pour les chercheurs, tout est une question de température corporelle. Comme le précise l’étude, la température normale du corps augmente habituellement pendant la journée pour redescendre pendant la nuit. Chez les personnes dépressives ou déprimées, ce rythme de température peut toutefois être perturbé ou retardé de plusieurs heures. Le bain chaud servirait à normaliser et à renforcer notre rythme circadien naturel, qui correspond au cycle de 24 heures de nos fonctions et processus physiologiques. Et donc à rééquilibrer l’organisme.