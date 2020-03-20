"Arrête ton cinéma" : La chanson pleine d'espoir de Jean-Luc

Comme tous les vendredis dans Le 8/9, on termine la semaine avec du rire grâce à Jean-Luc Fonck qui mesures obligent nous présente depuis chez lui sa chanson humoristique avec les mots imposés par les auditeurs les jours précédents. Jean-Luc devait cette fois placer "Espoir", "Courage", "Incertitude" et "Contrainte"."Arrête ton cinéma": c’est le titre de la chanson . 

Les paroles de "Arrête ton cinéma"

 

LE LUNDI TU DIS QUE CA VA COMME UN LUNDI

TU TE DEMANDES CE QUE TU VAS FAIRE AUJOURD’HUI

EN GARDANT LESPOIR DE NE PAS DEVOIR LE FAIRE

COURAGE NE FAIS RIEN LES AUTRES VONT LE FAIRE

 

ARRETE DE FAIRE TON TRAVOLTA

ARRETE TON CINEMA

 

LE MARDI, ….C’EST PAREIL ….

PAR RAPPORT AU LUNDI C’EST LE LENDEMAIN DE LA VEILLE

MAIS C’EST AUSSI  LA VEILLE DU LENDEMAIN

CA NE VEUT PAS DIRE GRAND CHOSE, MAIS CA LE DIT BIEN

 

ARRETE DE FAIRE TON SINATRA

ARRETE TON CINEMA

 

LE MERCREDI, C’EST DIFFERENT

LE MERCREDI C’EST BEAUCOUP PLUS MARRANT

CE SOIR , C’EST CONCOURS DE  LUIGI

TU ES CERTAIN QUE TU VAS GAGNER CETTE FOIS-CI

 

ARRETE DE FAIRE TON PAUL PREBOIST

ARRETE TON CINEMA

 

LE JEUDI, TU N’AIMES PAS

C’EST TOUT UN BAZAR QU’ ON DIRAIT BRIGITTE BARDA

ET PUIS IL Y A  L’ INCERTITUDE , L’ANGOISSE -  TU T’INQUIETES

EST-CE QUE CE SOIR CE SERA DU JAMBON OU BIEN DES BOULETTES

 

ARRETE DE FAIRE TON CANTONA

ARRETE TON CINEMA

 

 

LE VENDREDI…AAAAH LE VENDREDI…

FINIES LES CONTRAINTES FINIS LES ENNUIS 

LE WEEK END ON PEUT DORMIR ON PEUT FAIRE N’IMPORTE QUOI

WEEK END DANCE - WEEK END SLEEP - WEEK END DWARF DOOR WHAT

 

 

ARRETE DE CHANTER N’IMPORTE QUOI

ARRETE TON CINEMA

 

Pour voir Jean-Luc sur scène

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

2020

NOUVEAU : 19/06/2020 – HUY

NOUVEAU : 21/07/2020 – BRUXELLES – PLACE DU SABLON

26/07/2020 – ERE / FESTIVAL LES GENS D’ERE

NOUVEAU : 18/09/2020 – DOTTIGNIES

09/10/2020 – VERVIERS – SPIRIT OF 66

DERNIERE DATE DE LA TOURNEE : 10/10/2020 – BRUXELLES – ANCIENNE BELGIQUE

Retrouvez la chanson de Jean-Luc tous les vendredis sur la Une et sur VivaCité dans le 8/9.

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