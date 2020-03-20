"Arrête ton cinéma" : La chanson pleine d'espoir de Jean-Luc

Comme tous les vendredis dans Le 8/9, on termine la semaine avec du rire grâce à Jean-Luc Fonck qui mesures obligent nous présente depuis chez lui sa chanson humoristique avec les mots imposés par les auditeurs les jours précédents. Jean-Luc devait cette fois placer "Espoir", "Courage", "Incertitude" et "Contrainte"."Arrête ton cinéma": c’est le titre de la chanson .
Les paroles de "Arrête ton cinéma"
LE LUNDI TU DIS QUE CA VA COMME UN LUNDI
TU TE DEMANDES CE QUE TU VAS FAIRE AUJOURD’HUI
EN GARDANT L’ESPOIR DE NE PAS DEVOIR LE FAIRE
COURAGE NE FAIS RIEN LES AUTRES VONT LE FAIRE
ARRETE DE FAIRE TON TRAVOLTA
ARRETE TON CINEMA
LE MARDI, ….C’EST PAREIL ….
PAR RAPPORT AU LUNDI C’EST LE LENDEMAIN DE LA VEILLE
MAIS C’EST AUSSI LA VEILLE DU LENDEMAIN
CA NE VEUT PAS DIRE GRAND CHOSE, MAIS CA LE DIT BIEN
ARRETE DE FAIRE TON SINATRA
ARRETE TON CINEMA
LE MERCREDI, C’EST DIFFERENT
LE MERCREDI C’EST BEAUCOUP PLUS MARRANT
CE SOIR , C’EST CONCOURS DE LUIGI
TU ES CERTAIN QUE TU VAS GAGNER CETTE FOIS-CI
ARRETE DE FAIRE TON PAUL PREBOIST
ARRETE TON CINEMA
LE JEUDI, TU N’AIMES PAS
C’EST TOUT UN BAZAR QU’ ON DIRAIT BRIGITTE BARDA
ET PUIS IL Y A L’ INCERTITUDE , L’ANGOISSE - TU T’INQUIETES
EST-CE QUE CE SOIR CE SERA DU JAMBON OU BIEN DES BOULETTES
ARRETE DE FAIRE TON CANTONA
ARRETE TON CINEMA
…
LE VENDREDI…AAAAH LE VENDREDI…
FINIES LES CONTRAINTES FINIS LES ENNUIS
LE WEEK END ON PEUT DORMIR ON PEUT FAIRE N’IMPORTE QUOI
WEEK END DANCE - WEEK END SLEEP - WEEK END DWARF DOOR WHAT
…
ARRETE DE CHANTER N’IMPORTE QUOI
ARRETE TON CINEMA
Pour voir Jean-Luc sur scène
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
2020
NOUVEAU : 19/06/2020 – HUY
NOUVEAU : 21/07/2020 – BRUXELLES – PLACE DU SABLON
26/07/2020 – ERE / FESTIVAL LES GENS D’ERE
NOUVEAU : 18/09/2020 – DOTTIGNIES
09/10/2020 – VERVIERS – SPIRIT OF 66
DERNIERE DATE DE LA TOURNEE : 10/10/2020 – BRUXELLES – ANCIENNE BELGIQUE
Retrouvez la chanson de Jean-Luc tous les vendredis sur la Une et sur VivaCité dans le 8/9.