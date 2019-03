Armando, le pigeon qui s'envole à 1 250 000 € !

Le pigeon le plus cher de l’histoire restait, jusqu’à hier, un volatile belge (lui aussi) adjugé à 400 000€.

Dernière heure" Armando, compétiteur hors pair de l’écurie de Joël Verschoot (Ingelmunster) a été adjugé pour la bagatelle de 1 250 000 € !

Son propriétaire est lui-même étonné par ce montant astronomique. “Lorsque la barre des 500 000€ a été franchie, nous espérions bien que sa valeur rapporte encore un petit peu plus, mais autant était impensable. J’ai travaillé toute ma vie, jour et nuit, et je n’ai jamais pu gagner autant que durant ces deux dernières semaines. C’est ça qui est le plus excitant dans cette affaire.”

Lorsque les enchères ont franchi les 700 000€, il ne restait plus que les candidats chinois dans la course. Les enchères auraient dû normalement se terminer hier, à 11 heures, mais comme une nouvelle enchère était placée toutes les 5 minutes, cela a duré beaucoup plus longtemps que prévu.

“Hier matin, il y avait encore un Sud-Africain, un Néerlandais, un Belge et deux Chinois dans la course”, raconte Joël. “Mais une fois que les enchères ont dépassé les 700 000€, seuls les deux Chinois enchérissaient encore et ils se battaient à coups de surenchères toutes les 5 minutes. Jusqu’à ce qu’on atteigne cette somme incroyable de 1 250 000€.”