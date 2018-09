Arcofarc : de la photographie imaginaire à Libramont...

Arcofarc photographie l’imaginaire. Il capture dans nos rêves ces images irréelles dont le petit matin nous ramène parfois quelques vagues souvenirs...

Il fait naitre des peintures digitales à partir de photographies, il manipule, déforme, apprivoise et reconstruit la matière digitale jusqu’à obtenir un univers unique qu’il ne contrôle pas tout à fait….La photo n’est plus mais elle renait.

Pour Arcofarc, chaque création est une aventure graphique dans la quelle le plus difficile est de savoir où s’arrêter et accepter que quelque chose est né...

“C’est une oeuvre qui intrigue, une oeuvre qui nous prend et qui ne nous lâche plus, un mélange de fantastique et de poésie auquel j’ai totalement adhéré” - Michel Ghinet - Artiste peintre.

Arnaud Crefcoeur, dit Arcofarc, est né à Namur. Le virus de l’image coule en lui depuis son plus jeune âge, contaminé par son père photographe. Il manipule ensuite l’image en profondeur au cours de ces études en vidéographie à l’académie des Beaux-Arts de Liège.

Arcofarc expose du 14 septembre au 11 octobre au Centre Culturel de Libramont, avenue d'Houffalize, 56d.