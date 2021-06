Archive : Salvatore Adamo sur les traces de son passé d’immigré à la Cantine des Italiens

Dans ce reportage, Salvatore Adamo révèle être retourné sur les sites qui ont bercé son enfance insouciante après les célébrations du 50ème anniversaire de cette immigration italienne et présente les chansons de cet album paru en 1998 à la Cantine des Italiens à Houdeng-Goegnies. "Je me suis rendu compte de la difficulté de la vie de mes parents. Encore aujourd’hui je me demande comment je ne m’en suis pas rendu compte. Le mérite leur revient puisqu’ils m’ont caché à leur façon, cette grisaille (NDLR : son père arrête de travailler dans les mines quand Salvatore est hospitalisé pour une méningite à 13 ans). Je ne leur ai pas suffisamment rendu hommage, par pudeur, parce que j’ai toujours voulu leur dire merci (NDLR : avant 1998, il l’avait seulement fait dans Paris 60 et Plus tard)" expliquait-il.

Le chanteur évoque aussi les liens entre sa carrière et celle d’un autre italo-belge, son ami Enzo Scifo. "On a eu le même genre d’enfance et le football ou la musique sont deux domaines où on ne vous demande pas de diplôme. C’est au mérite de chacun. Le dénominateur comment c’est que cela se déroule en Belgique. Sans être démagogue, on la doit à notre premier accueil, au public. Quand j’ai débuté en Belgique et que mes chansons traversaient les frontières, j’avais l’impression que les Belges s’en réjouissaient et étaient contents pour moi, qu’un petit 'Belge' pouvait être admis à l’étranger et cela m’a toujours touché" se remémore-t-il, un constat partagé aujourd’hui par certains journalistes et animateurs de la RTBF d’origine italienne.