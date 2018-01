Arabie Saoudite : 12 dromadaires botoxés disqualifiés d'un concours de beauté

Le concours de beauté est la partie du festival qui attire le plus de monde. Les sommes mises en jeu sont énormes avec près de 4,5 millions d'euros pour le vainqueur de chaque catégorie. 46 millions d'euros en tout sont distribués aux gagnants des différentes catégories présentées. Autant dire que tout le monde veut tenter sa chance de voir son dromadaire remporter le trophée !

Chaque année, en périphérie de la capitale Riyad, est organisé pendant un mois le Festival de dromadaires du roi Abdulaziz d'Arabie Saoudite. C'est le plus grand festival dédié aux camélidés du Golfe avec jusqu'à 30.000 dromadaires présents. Un événement d'une ampleur comparable au Super Bowl américain.

Du botox pour donner plus d'allure à la moue de l'animal

Les critères majeurs de beauté d'un dromadaire sont l'allure, l'emplacement de la bosse, des oreilles délicates et le plus gros nez possible. Pour mettre toutes les chances de leur côté, certains n'ont pourtant pas hésité, malgré le strict règlement, à user de pratiques controversées : douze dromdaires ont été disqualifiés pour triche au botox ! Un vétérinaire a été attrapé en train de pratiquer l'acte chirurgical sur une douzaine de dromadaires, notamment en injectant le botox dans leurs lèvres.

D'autres participants au concours tirent quant à eux tous les jours sur les lèvres de leur animal pour les rendre plus longues.

Le dromadaire est pourtant un véritable symbole d'Arabie Saoudite et est un animal très appréciés par la population. Certains préfèrent toutefois malheureusement l'appât du gain !