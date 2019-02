Après ses victoires éclatantes aux BAFTA et aux Grammys, Lady Gaga nous offre son nouveau single !

Ce n'était jamais arrivé, Lady Gaga vient d'être récompensée lors de deux cérémonies simultanées à Londres et Los Angeles !

Elle a tout d'abord triomphé à distance aux BAFTA à Londres (British Academy Film and Television Arts Awards) où elle a décroché le BAFTA de la meilleure musique originale pour le film "A star is born" dans lequel elle partage l'affiche avec Bradley Cooper qui réalise également le film.

Elle s'est ensuite illustrée aux Grammys à Los Angeles en raflant trois prix et en livrant une version poignante et puissante de "Shallow", le titre phare qu'elle interprète avec Bradley Cooper dans "A star is born" (cfr ci-dessous).

C'était le parfait timing pour publier un nouvel extrait de la bande originale du film et c'est "Always remember us this way" qui a été choisi pour avoir la lourde tâche de succéder à "Shallow" !

Découvrez ce titre sans plus attendre ci-dessous