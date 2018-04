Après "Perfect", Ed Sheeran publie une nouvelle ballade issue de son album "Divide" !

Définitivement devenu une icône de la pop moderne, Ed Sheeran poursuit l'exploitation de son troisième album "Divide" qui lui a valu deux nouveaux Grammy Awards.

Après les tubes "Shape of you" (3,3 milliards de vues sur Youtube) , "Galway girl" et "Perfect", Ed Sheeran publie un quatrième single intitulé "Happier", une nouvelle ballade qui raconte l'histoire d'une rupture.

Ed Sheeran sera en concert chez nous à Werchter le 1er juillet avant de se marier avec son amour d'enfance Cherry Seaborn et de songer à peut-être mettre fin à sa carrière...

En attendant, on vous propose de découvrir "Happier" ci-dessous