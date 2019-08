Après le Quidditch, voici le Kidditch !

Vous avez déjà certainement entendu parler du Quidditch, le célèbre sport du sorcier Harry Potter ! Aujourd'hui le Club Liège Leviathans Quidditch a créé le Kidditch.

Ce matin, dans les journaux du groupe Sudpresse, on apprend que le club liégeois a créé le Kidditch. Il s'agit du même sport que le Quidditch mais... pour les enfants ! Justine Laverdeur, administratrice du Club Liège Leviathans Quidditch était avec nous pour nous expliquer en quoi consiste exactement le concept : "Les enfants vont faire à peu près comme les adultes sauf que, vu leur jeune âge, on a ôté toute la dimension contact physique. Ce n'est pas violent mais c'est un sport full contact. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller et d'être jeté à terre mais ce n'est pas un sport violent parce qu'il est bien codifié mais, pour les enfants, on a quand même enlevé la dimension contact".

Le principe est simple : "On court avec nos vieilles bonnes jambes et on a un balai qui est symbolisé par un tube en PVC qu'on a entre les jambes et qui doit y rester constamment. Il faut le voir comme un handicap. On peut le comparer à la règle des trois pas au basket. On a beaucoup de choses auxquelles penser, c'est un sport très compliqué et très exigeant et on a tendance à oublier la dimension un peu ridicule du début".