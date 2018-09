Après le bar à chats, voici le bar à reptiles

Chea Raty, est le propriétaire d'un "café reptile" a Phnom Penh (Cambodge) et il explique son idée : "J'ai eu l'idée d'ouvrir un petit café et d'exposer ces animaux, pour qu'ils (les clients) qui viennent boire un café puissent voir ces reptiles petit à petit, je crois que jour après jour, ils les aimeront comme moi."

"Au début, les filles ont peur des serpents, mais quand une de leurs amies ose jouer avec, elles essayent de les caresser, et elles ne se font pas mordre, ils sont adorables, alors la plupart des filles viennent ici jouer avec des pythons."

San Korath, client du "Chhmar Catfe" abonde dans le sens du patron : "Pour moi le Chhmar Catfe c'est un bon endroit pour changer d'atmosphère; et surtout pour ceux qui aiment jouer avec les animaux de compagnie."