Après Halloween, ne jetez pas vos citrouilles, donnez les restes comestibles aux animaux

Le mois d’octobre et ses couleurs automnales, ses journées qui se raccourcissent et ses soirées passées en étant emmitouflés au coin du feu et surtout… Halloween ! Que vous soyez adeptes de cette journée consacrée à l’épouvante en découpant un visage maléfique dans une citrouille ou un potiron, ou plutôt fan de la cuisine typique de cette période, soyez inventifs pour les restes de ces cucurbitacées que vous n’utilisez pas.

Les citrouilles et les potirons sont les cucurbitacées phares de l'automne. Cependant l'être humain ne l'utilise pas entièrement et ne sait bien souvent pas comment traiter les restes. Favorisez plutôt la nature en faisant profiter les animaux de cette courge délicieuse tout en étant vigilant sur ses effets nocifs.

Laissez-les comme restes aux animaux

Après Halloween, ne jetez pas vos citrouilles, donnez les restes à manger aux animaux - © Zanna Pesnina / 500px - Getty Images/500px Plus

Vous pouvez donner un morceau de citrouille à votre chien si vous le souhaitez, cette courge n’est pas toxique. Mais celui-ci n’est pas le plus conseillé car les citrouilles qui fourmillent dans les magasins et les fleuristes en la période d’Halloween sont généralement décoratives et crues. "La citrouille crue n’est pas particulièrement digeste pour eux" informe ainsi le vétérinaire Marty Becker de chez Purina.

Privilégiez plutôt les graines de citrouille pour les chiens, en prenant soin de les cuire au four avant. Pour les chats, broyez-les et incorpore-les dans ses aliments, ces graines leurs permettront de combattre notamment les parasites intestinaux conseille le site dédié aux animaux Woopets.

Le potiron par contre est notamment riche en Vitamines A, en potassium et en fer. Il permettrait d’ailleurs de lutter contre la diarrhée et la constipation grâce à sa teneur en fibres et en eau. Mais celui-ci doit être dépouillé de la peau, des feuilles et de la tige et doit être cuit et servi en quantité limitée.