Après 3 ans de silence, Ellie Goulding est de retour !

On était sans nouvelles de la chanteuse anglaise depuis son troisième album "Delirium" paru en 2015.

Le temps de se remettre d’une gigantesque tournée mondiale et de se marier, Ellie Goulding est de retour avec un nouveau single lumineux et catchy.

Intitulé "Close to me", il est produit par Diplo et on y retrouve la participation du rappeur Swae Lee !

Découvrez-le tout de suite ci-dessous !

